Karşıyaka Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren tadilatların ardından sokaklara ve çöp kenarlarına bırakılan inşaat atıklarına karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşlara gönderilen kısa mesajlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla, çevreye gelişigüzel moloz atanların 91 bin 658 TL’ye kadar cezaya tabi olacağı hatırlatıldı.

Başkan Ünsal caydırıcı yaptırımlar uyguluyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Sorumsuzca çevreyi kirletenlere ve toplum sağlığını riske atanlara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulamakta kararlıyız” dedi. Ünsal, denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü ve tüm vatandaşlardan çevre duyarlılığı beklediklerini vurguladı.

“Hedef Tertemiz Karşıyaka”

Belediye, “Hedef Tertemiz Karşıyaka” parolasıyla moloz sorununa karşı aralıksız çalışıyor. Özellikle yaz döneminde artış gösteren inşaat atıkları, sokaklar, boş arsalar, yol kenarları ve ormanlık alanlara bırakılabiliyor. Bu durumun 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun çevreyi kirletme başlığı altında suç teşkil ettiği belirtildi.

Molozlar için kolay çözüm sunuluyor

Karşıyaka Belediyesi, atıklarını makul bir ücret karşılığında adresinden aldırmak isteyen vatandaşlar için 0 (232) 399 40 00 dahili 4005 numaralı hattın hizmette olduğunu duyurdu. Bu uygulama ile çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kararlı denetimler ve duyarlılık çağrısı

Başkan Ünsal, sokaklara ve çöp konteynerleri çevresine atılan molozların kent estetiğini bozduğunu ve halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, “Caydırıcı yaptırımlar uygulamaktayız. Denetimlerimiz devam edecek. Tüm vatandaşlarımızdan çevreye sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.