Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın ilinin Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği direniş ve kahramanlık dolayısıyla İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmesi amacıyla TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi sundu. Bülbül, Aydın’ın Kurtuluş Savaşı’ndaki öncü rolünü ve milli mücadelenin ateşini yaktığını belirtti.

Bülbül’ün kanun teklifinin gerekçesinde, Aydın’ın 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali ile başlayan direniş hareketlerinin merkezlerinden biri olduğu ifade edildi. Gerekçede şu ifadeler yer aldı:

“Aydın, vatanın işgaline karşı verdiği mücadeleyle tarihi bir öneme sahiptir. Aydın’ın efeleri, Çete Ayşe Efe, Hacı Süleyman Efendi, Sökeli Cafer Efe ve Hüseyin Efe gibi kahramanlarla, milli direnişin örgütlenmesinde ve Yunan işgalinin kısmen durdurulmasında kritik bir rol oynamıştır. Batı ve Güney Anadolu’da düzenlenen ilk milli baskınlardan biri olan Malgaç baskını, bölge halkının moralini yükseltmiş ve milli direnişin ulusal bir harekete dönüşmesinde öncü olmuştur.”

"Direniş ateşini yaktı"

Bülbül, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Aydın’ın direnişine büyük takdirde bulunduğunu hatırlatarak, “11 Haziran 1920 tarihinde Atatürk, Aydın’ın fedakar evlatlarının Yunan işgaline karşı verdiği mücadeleyi övgüyle anmış ve büyük bir hizmet gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. Aydın’ın kahramanları, sadece bölgesel direnişi değil, ulusal mücadelenin güçlenmesini de sağlamışlardır” dedi.

Kurtuluşun müjdecisi

Aydın’ın direniş ateşinin, bölge halkının umutlarını tazeleyerek tüm Anadolu’ya yayıldığını ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna zemin hazırladığını vurgulayan Bülbül, “Aydın, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. Bu sebeplerle, Aydın’a İstiklal Madalyası verilmesi, bu kahraman direnişi ve fedakarlığı onurlandırmak açısından son derece yerinde olacaktır” şeklinde konuştu.