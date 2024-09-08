Aydın'ın Çine ilçesinde 2017 yılında meydana gelen hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme olayına dair jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonuç verdi. Söğütçük Mahallesi'nde 18 Şubat 2017 tarihinde H.K. isimli şahsa ait iş yerinde gerçekleşen suçlar, jandarmanın detaylı araştırmaları sayesinde aydınlatıldı.

Olayın ardından yapılan incelemelerde, iş yerinde herkesin erişimine açık olan bir alanın kilitlenmemesi nedeniyle hırsızlık yapıldığı ve konut dokunulmazlığının ihlal edildiği belirlendi. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen delillerle suçun faali olarak D.B. isimli şahsı belirledi.

İlginç bir şekilde, şüpheli D.B.'nin olayın gerçekleştiği dönemde başka bir suçtan dolayı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu tespit edildi.