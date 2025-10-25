CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Av. Süleyman Bülbül, TELE1 televizyonuna kayyum atanması ve yayın kesilmesi kararına sert tepki gösterdi.

“Canlı yayında bir televizyon kanalının susturulması, Türkiye’de basın özgürlüğünün resmen infazıdır,” diyen Bülbül, olayın yalnızca bir kanalın değil, halkın haber alma hakkının da hedef alındığını vurguladı.

Gazeteciler, televizyonlar ve haberler hedefte

Bülbül, basına yönelik uygulamaları şu sözlerle ele aldı:

“Gazeteciler ‘casus’, televizyonlar ‘tehdit’, haber ‘suç’ sayılır hale geldi. Bu tablo, açıkça bir muhalefetsizleştirme sürecidir. İktidar, basını susturarak toplumu tek sesli hale getirmek istiyor. Çünkü biliyorlar ki; gerçeği duyuran her mikrofon, iktidarın korkusudur.”

Demokrasiyi tasfiye ediyorlar

CHP’li Bülbül, TELE1’e kayyum atanmasını sistematik muhalefet susturma sürecinin bir parçası olarak nitelendirdi:

“Siyasetçiler konuşmasın, gazeteciler yazmasın, hukukçular savunma yapamasın diye demokrasi adım adım tasfiye ediliyor. TELE1’e kayyum atanması, bu planın en açık göstergesidir. Amaç, gerçeği susturmak, toplumu korkutmak ve gelecek seçimleri tek sesli bir düzenin gölgesinde yapmaktır.”

Casusluk iddiaları hukuksuz

Bülbül, Merdan Yanardağ’a yöneltilen casusluk iddialarını ise “tam bir deli saçması” olarak değerlendirdi:

“Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyum atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir. Çünkü onların yönetim anlayışında hakikat, en büyük suçtur.”

Halkın iradesi karanlığı yıkacak

Açıklamasını halkın özgürlüğe olan inancına dikkat çekerek tamamlayan Bülbül, şunları söyledi:

“Basını susturarak, hukuku araçsallaştırarak seçim kazanamazsınız. İlk sandıkta gideceksiniz. Halk, sansüre değil özgürlüğe inanıyor. Kayyumla, baskıyla, sansürle halkın vicdanını susturamayacaksınız.”