Ege Üniversitesinde Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” etkinlikleri kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve EÜ İletişim Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Plastik Sanatlar Grup Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

EÜ İletişim Fakültesi Fuaye Alanı’nda açılışı yapılan sergiye; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Füsun Topsümer ve Prof. Dr. Elif Yıldız ile çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı.

Cumhuriyet’in kazanımları sanatla anlatıldı

DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuba Gültekin ve Eğitim Fakültesi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yurdagül Kılıç Gündüz küratörlüğünde hazırlanan sergide, Resim Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile lisansüstü öğrencilerinin “Zafer, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet ve Atatürk” temalı eserleri yer aldı.

Yağlı boya, akrilik, linol ve ağaç baskı teknikleriyle üretilen eserlerde, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetişen sanatçıların gözünden Cumhuriyet’in ruhu ve kazanımları sanatın diliyle yansıtıldı.

“Cumhuriyetimiz, en büyük değerimizdir”

Açılışta konuşan İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Topsümer, Cumhuriyet’in 102. yaşını sanatla kutlamanın gurur verici olduğunu ifade etti:

“Cumhuriyetimiz bizim en büyük değerimizdir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Cumhuriyet ve sanatı bir arada ele aldığımız bu anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen tüm gençlerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ederim.”

“Cumhuriyetimizin kazanımlarını sanatın diliyle görünür kıldık”

DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuba Gültekin, serginin artık kurumsal bir gelenek hâline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Her yıl düzenlediğimiz Cumhuriyet Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi, yalnızca sanatsal bir etkinlik değil; milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, tarihsel bilinç kazandıran bir buluşmadır. Cumhuriyetimizin kazanımlarını sanat aracılığıyla görünür kılmak, en önemli hedefimizdir.”

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi. Ziyaretçiler, genç sanatçıların Cumhuriyet temalı çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi.