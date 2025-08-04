Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı ancak kamuoyunda bu verilerin sahadaki gerçeklikle örtüşmediğine dair tepkiler çığ gibi büyüyor. TÜİK'in yüzde 9,49'luk aylık enflasyon açıklamasının ardından özellikle muhalefet kanadından sert eleştiriler geldi.

"İnsanlar kiraz yiyemiyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Kiralar uçmuş, tatil lüks olmuş, yumurta 10 lirayı bulmuş. İnsanlar kiraz yiyemeden yazı kapatıyor.”

Yücel, vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek, hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi.

“Çiftçi ürününü satamıyor, esnaf gün boyu siftah yapamadan kepenk kapatıyor. TÜİK ise makyajlı verilerle her şey yolundaymış gibi davranıyor” diyerek kuruma tepkisini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “44 ayın en düşük enflasyonu” açıklamasına da yanıt veren Yücel, “Bu açıklamaların, maaşı eriyen işçiye, her gün alım gücü düşen memura ve geçim mücadelesi veren emekliye inandırıcılığı kalmadı. Masal anlatıyorlar” dedi.

Ekonomideki kötü gidişata halkın sandıkta cevap vereceğini savunan CHP’li Yücel, “Kimse endişe etmesin. Sandık geldiğinde ekonomiyi yönetemeyen, halkı görmeyen bu iktidarı hep birlikte göndereceğiz” sözleriyle mesajını net bir şekilde verdi.