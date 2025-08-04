Beşiktaş, sol bek hattını güçlendirmek amacıyla eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz için transfer görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, İskoç temsilcisi Rangers ile temaslarını sürdürüyor.



Adalı yönetimi temasları sıklaştırdı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için girişimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, kulübün altyapısından yetişen ve 2022-2023 sezonunda Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yeniden takıma kazandırılması hedefleniyor.

Görüşmelerde sona yaklaşıldı

beIN Sports’un haberine göre, Beşiktaş yönetimi 24 yaşındaki sol bek için İskoç kulübüyle son detayları görüşüyor. Görüşmelerin kısa sürede neticelenmesi bekleniyor.

Performansı ve istatistikleri

Rıdvan Yılmaz, 2023 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Rangers'a transfer olmuştu. İskoçya kariyerinde şu ana kadar 77 maça çıkan genç futbolcu, 2 gol ve 6 asistlik katkı sundu.