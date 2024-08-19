CHP'li Avukat Deniz Yücel, sosyal medya paylaşımında WhatsApp hesabının ele geçirildiğini duyurdu.

Yücel'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"WhatsApp hesabım maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Hesabımdan size gelen mesajların, aramaların ya da diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim. Bu süre zarfında lütfen benden gelen hiçbir mesaja itibar etmeyin, linklere tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Hesabımı geri almak ve güvenliği sağlamak için gerekli adımları atıyorum. Bu konuda göstereceğiniz anlayış ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

Eğer acil bir durumda bana ulaşmanız gerekiyorsa, lütfen alternatif iletişim yollarını kullanın."