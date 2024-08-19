Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim’in yaptığı açıklamaya göre, salgın nedeniyle şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti ve vaka sayısı 354’e ulaştı.

Sağlık sistemi zor durumda

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar ile görüşen Bakan İbrahim, ülkedeki sağlık koşullarının ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Özellikle bazı eyaletlerde yağmur mevsimiyle birlikte ortaya çıkan kolera vakalarının hızla arttığına dikkat çeken İbrahim, salgınla mücadelede büyük zorluklar yaşandığını ifade etti. Sudan’daki sağlık sistemi, devam eden çatışmalar nedeniyle zayıflamış durumda, bu da salgınla mücadeleyi daha da zorlaştırıyor.

Sağlıklı içme suyu ve Kolera Aşısı için uluslararası destek

Bakan İbrahim, salgını kontrol altına almak için sağlıklı içme suyu temini konusunda ilgili makamlarla sürekli iletişimde olduklarını ve uluslararası toplumlardan kolera aşısı temini için destek arayışında olduklarını belirtti. Eyalet yetkililerine çevre sağlığına dikkat etmeleri ve salgınla mücadelede daha aktif rol almaları çağrısında bulunan İbrahim, bu çabaların salgının yayılmasını önlemek için kritik olduğunu dile getirdi.