Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, elektrik dağıtım sistemindeki özelleştirmelerin neden olduğu sorunları araştırmak amacıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Bu tür olayların tüm yönleriyle ele alınıp araştırılması, ihmali olanların tespit edilip cezalandırılması hepimizin asli görevidir" dedi. Arslan, savcılık incelemeleri ve bilirkişi raporlarından anlaşıldığı kadarıyla önemli ihmallerin bulunduğunu belirterek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için Meclis'in üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurguladı.

AKP'ye sert eleştiri: "Şirketlerin ortağı mısınız?"

Arslan, AK Parti sıralarına yönelttiği eleştirilerde, "Siz bu şirketlere ortak mısınız, neden savunuyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Elektrik dağıtım şirketlerinin eksikliklerinin Meclis tarafından araştırılması gerektiğini savunan Arslan, "Bu araştırma önergesi, Meclis'in itibarını korumaz mı? Yitip giden canlarımızın ailelerinin acısını dindirmez mi?" ifadelerini kullandı.

Kazanan hep şirketler

Özelleştirme sonrasında aynı sahiplilik yapısına sahip şirketlerin kurulduğunu belirten Arslan, "Dağıtım işini yapan, elektriği satan, bakımı ve onarımı yapan hep aynı şirket. Kazanan hep şirketler, kaybeden ise milletimiz ve genç yaşta hayatını kaybeden insanlarımız. Meclis etkin bir araştırma komisyonu kurmazsa ve gerekli düzenlemeleri yapmazsa bu tür olaylarla hep karşılaşacağız" dedi. Arslan, AFAD'ın meteorolojik uyarılara "Yağmurlu havalarda su birikintilerinden uzak durun, elektrik akımına kapılabilirsiniz" ifadesini eklemek zorunda kalacağını söyledi.

"Dağıtım şirketleri denetlenmeli"

AK Parti'nin iktidarı boyunca dağıtım şirketlerini desteklediğini ve bu şirketlerin denetlenmesi gerektiğini savunan Arslan, "Her 100 liralık faturanın 66 lirası bu şirketlerin kasasına giriyor ama bu şirketler canımızı ve malımızı korumak için gerekli tedbirleri almıyor" diye isyan etti.

"İhmali olan herkes cezalandırılmalı"

Arslan, konuşmasını "İzmir'deki olayda ihmali olan her kimse, sonuna kadar gidilmeli ve cezalandırılmalı. Biz kimseyi savunmayız ama dağıtım şirketlerinin de sırtını sıvazlamayız. Sizler dağıtım şirketlerinin temsilcilerisiniz, bizler bu milletin temsilcileriyiz. Eğer bu araştırma önergesine 'evet' vermezseniz, bundan sonra olacak ölümlerin vebali sizin üzerinizde olacak" sözleriyle tamamladı.