Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Buca'daki tarım çalışmalarını yerinde inceleyerek önemli mesajlar verdi. Erhan Adem, belediyelerin hayata geçirdiği tarım projelerinin, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda uygulanacak tarım politikalarının yol haritası niteliğinde olduğunu söyledi.

CHP belediyeleri tarıma öncülük ediyor

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yürüttüğü tarım projeleri, Türkiye'de tarımsal üretimin geliştirilmesi açısından örnek teşkil ediyor. CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ilçedeki Tarım Okulu ve bağış arazisini ziyaret ederek, bu projelerin çiftçilerin yüzünü güldüreceğini ifade etti. Adem, "İktidara geldiğimizde Türkiye'nin en çok kazanan kesimi tarım üreticileri olacak" diyerek, CHP’nin tarıma verdiği önemin altını çizdi.

Eğitimle güçlenen tarım

Buca Belediyesi'nin projelerinden biri olan Tarım Okulu, hem çocuklar hem de yetişkinler için tarımsal eğitimler sunacak. Kızılçullu Köy Enstitüleri’ni model alan bu merkezde, bilimsel tarım yöntemleri öğretilirken, geleneksel tarım araçları da tanıtılacak. Ayrıca, budama, sulama, aşılama gibi tarımsal teknikler konusunda da uzmanlardan eğitim alınacak.

Erhan Adem, bu projelerin Türkiye’nin tarımsal geleceğine katkı sunacağını vurgularken, atıl haldeki Tarım Okulu'nu aktif bir eğitim merkezi haline getiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a teşekkür etti.

İhtiyaç sahiplerine üretim

Adem ve Duman, Bucalı bir aile tarafından belediyeye bağışlanan ve ihtiyaç sahiplerine ürün yetiştirilecek olan araziye de ziyaret gerçekleştirdi. Fide dikimi yaparak, bu alanda yetiştirilecek ürünlerin sosyal sorumluluk projeleriyle halkın hizmetine sunulacağını belirttiler. Duman, buradan elde edilecek ürünlerin Buca’da kurulan Belediye Lokantası aracılığıyla halka ulaştırılacağını söyledi.

CHP tarım politikası için model oluyor

Erhan Adem’in açıklamalarında dikkat çektiği en önemli noktalardan biri, CHP belediyelerinin tarımsal projelerle hükümete örnek teşkil ettiği oldu. Adem, “Bu uygulamalar, CHP iktidarında tarım politikamızın nasıl olacağının bir göstergesidir” dedi. Bu projelerle tarımsal üretimde çalışan işçilerin ve çiftçilerin ekonomik olarak rahatlayacağını ifade etti.