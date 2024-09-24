İngiltere Premier Lig'in beşinci haftasında Manchester City evinde Arsenal'i ağırladı. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından yaşananlar ise dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Gergin geçen karşılaşmanın sonunda Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'ya ve rakibi Gabriel Jesus'a söylediği sözler İngiltere'de gündem oldu.

Arteta'yı ittirdi

Maç sonu takımlar birbirlerini tebrik ederken Norveçli forvet Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'yı ittirerek sataştığı ifade edildi. Gabriel Jesus'un ise hemen Halaand'ın yanına giderek, ''Neler söylüyorsun, neden bu şekilde konuşuyorsun?''. sözlerine karşılık Norveçli yıldız şu şekilde cevap verdi: ''Neler mi söylüyorum? Yanımdan derhal uzaklaş, aptal palyaço.'' Olay yaşanırken Arsenalli futbolcular Jesus'u uzaklaştırdı.

Gabriel'den açıklama

Maçın ardından İngiliz spor kanalı TNT Sports'a konuşan Gabriel, yaşananlar hakkında şunları söyledi: "Bu bir savaş. Provokasyon futbolda normal bir şey. Şimdi her şey bitti ve biz onları kendi evimizde bekliyor olacağız." Halaand 90+8'de attığı gol sonrası ağlardan topu alıp Gabriel'in kafasına fırlatmıştı.

Ian Wright'dan Halaand'a tepki: ''Korkak''

Arsenal'in kulüp efsanelerinden biri olan Ian Wright, yaşanan bu gelişmelerin ardından Erling Haaland'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Wright, "Haaland'ın korkaklığı beni sinirlendirdi. Gabriel ona bakmadığı halde topu kafasına fırlattı. Eğer gerçekten cesareti olsaydı bunu Gabriel ona bakarken yapardı. Haaland'ın bundan daha büyük olduğunu düşünürdüm." ifadelerini kullandı.