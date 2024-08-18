7 Ağustos 2024 tarihinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy Mahallesi'nden Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi'ne kadar geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangının ardından yapılan yoğun söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındığı belirtiliyor.

Milletvekili Karakoz, yangının hemen ardından bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti ve vatandaşların taleplerini dinlemek üzere zarar gören mahalleleri ziyaret etti. Karakoz, yangının tarım alanlarında büyük hasara yol açtığını vurgulayarak, zeytin ve incir ağaçlarının yok olduğunu ve bunun sonucunda bölge halkının ciddi mağduriyetler yaşadığını belirtti. "Bu ağaçların yerine yenilerini dikseler dahi 10-15 yıl ürün almaları mümkün değildir," diyen Karakoz, geçim sıkıntısının önlenmesi için devlet desteği çağrısında bulundu.

Karakoz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu önergesinde, "Germencik ve Söke'deki yangından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edilmelidir. Bu, vatandaşlarımızın tüm zararlarının devletimiz tarafından karşılanması için uygun bir karar olacaktır" şeklinde konuştu.

Milletvekili Karakoz ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlamasını istediği önergesinde şu soruları yöneltti:

7 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen yangınla ilgili kurumların hasar tespit çalışmaları tamamlanmış mıdır? Yangında resmi kayıtlara göre ne kadar bir alan olumsuz etkilenmiştir? Yangından etkilenen mahallelerin afet bölgesi ilan edilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır? Tarım alanları ve arazileri zarar gören vatandaşların zararları karşılanacak mıdır? Çiftçilere üretime devam edebilmeleri için ek destekler verilecek midir?

Karakoz’un çağrısı, yangın sonrası bölgedeki tahribatın boyutlarını ve afet yönetimi gereksinimlerini vurgulayarak, devlet desteği ve hızlı çözüm arayışını ön planda tutuyor.