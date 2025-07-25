CHP’li gençler candostları unutmadı, sokaklara su kapları bıraktı

CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları, aşırı sıcakların etkisini artırdığı bugünlerde sokakta yaşayan hayvanlar için örnek bir dayanışma kampanyasına imza attı. “Gelin birlikte yaşatalım” çağrısıyla hareket eden gençler, ilçedeki parklar ve uygun alanlara su kapları yerleştirerek can dostların susuz kalmaması için çalışma başlattı.

Sıcaklar sokak hayvanları için tehdit oluşturuyor

Son günlerde İzmir genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, yalnızca insanlar için değil, sokakta yaşayan hayvanlar için de ciddi bir tehdit haline geldi. CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları, bu duruma duyarsız kalmayarak, yaz aylarında özellikle susuz kalan hayvanlara destek olmayı amaçlayan bir kampanya başlattı.

Mehmet Deviren: “Bu sadece bir başlangıç”

CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde ve ilçemizde yaşanan aşırı sıcaklar, sokakta yaşayan can dostlarımız için büyük bir tehdit oluşturuyor. Biz de Kemalpaşa Gençlik Kolları olarak bu sıcak havalarda sessiz dostlarımızı yalnız bırakmamak için harekete geçtik. Ancak bu sadece bir başlangıç. Su kaplarındaki sular azaldığında ya da tükendiğinde, siz değerli Kemalpaşalı hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Unutmayalım ki bir kap su, bir can demektir.”

Dayanışma çağrısı

Gençlik Kolları üyeleri, yalnızca su kaplarını yerleştirmekle kalmadı, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, evlerinin önüne veya iş yerlerinin çevresine su bırakmaları yönünde teşvikte bulundu. Kampanya, Kemalpaşa’da toplumsal farkındalık ve dayanışma ruhunun canlandırılması açısından da önem taşıyor.

CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları’nın başlattığı bu çalışma, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının yaşam haklarına dikkat çeken anlamlı bir girişim olarak örnek teşkil ediyor.