Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, akredite eğitimiyle öne çıkıyor

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 50 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin köklü eczacılık eğitim kurumları arasında yer alıyor. Fakülte, 2025-2026 akademik yılında da Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından tam akredite edilmiş programlarıyla yeni öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor.

Laboratuvar destekli eğitim sistemi uygulanıyor

Fakülte, eczacılık alanındaki teorik bilgileri laboratuvar destekli uygulamalarla pekiştiriyor. Eğitim programı, ilk dört yılda eczacılık bilimlerinin temelini verirken, beşinci yılda öğrenciler serbest eczacılık, hastane eczacılığı, endüstri eczacılığı gibi alanlara yönlendiriliyor. Ayrıca Klinik Eczacılık eğitimi, uygulama eczanesinde ve bilgisayar laboratuvarında simülasyon teknikleriyle destekleniyor.

TÜBİTAK destekli projelerle araştırma deneyimi kazandırılıyor

Öğrenciler, mezuniyet projelerini hazırlarken TÜBİTAK 2209-A kapsamında bilimsel araştırmalara dahil ediliyor. Her yıl düzenlenen “TÜBİTAK 2209 Proje Şenliği”nde öğrenciler, projelerini hem akademisyenlere hem de arkadaşlarına sunma imkânı buluyor. Fakülte bünyesindeki Uygulama Eczanesi ile öğrenciler, hem stajlarını uygulamalı şekilde sürdürüyor hem de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden gelen reçeteleri hazırlayarak pratiğe dönük eğitim alıyor.

Uluslararası iş birliği ve Erasmus olanakları sunuluyor

Fakülte, Erasmus+ Programı kapsamında 20’nin üzerinde Avrupa üniversitesiyle öğrenci değişim anlaşmalarına sahip. Öğrenciler, yurt dışında eğitim alma fırsatıyla farklı eczacılık yaklaşımlarını tanıma ve mesleki gelişimlerini küresel ölçekte ilerletme olanağı buluyor.

FABAL ile mesleki deneyim laboratuvar ortamında kazanılıyor

Fakülte bünyesinde bulunan Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı (FABAL) sayesinde öğrenciler, ileri teknoloji cihazlarla mesleki deneyim kazanıyor. Lisans ve lisansüstü öğrenciler, öğretim üyeleri danışmanlığında yürüttükleri projelerle ulusal ve uluslararası başarılar elde ediyor.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosu diplomalara eklendi

Eczacılık Fakültesi, 2022 yılında ikinci kez ECZAKDER tarafından tam akreditasyon aldı. 2024 yılı itibarıyla fakülteden mezun olan öğrencilerin diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu da yer alıyor. Bu uygulama, mezunların yurt içi ve yurt dışındaki tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

Geniş istihdam olanakları sunuyor

Fakülte mezunları, sağlık meslek mensubu olarak;

Toplum eczanelerinde,

Hastane eczanelerinde,

Klinik eczacılık uzman kadrolarında,

İlaç ve kozmetik sanayisinde,

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda,

Üniversitelerde akademisyen ve araştırmacı olarak görev alabiliyor.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, bilimsel altyapısı, tam donanımlı eğitimi ve küresel vizyonu ile 2025-2026 akademik yılı için yeni öğrencilerini bekliyor.