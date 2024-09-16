Bu artışlar, ekonomik zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilmişti. Ancak, bu iyileştirmelere rağmen, GSM operatörleri tarifelerine büyük bir zam yaparak %500 oranında bir artış gerçekleştirdi.

GSM tarifelerindeki zamların etkileri

GSM operatörlerinin tarifelerine uyguladığı %500'lük zam, geniş bir kesimi doğrudan etkileyen önemli bir mali yük getirdi. Bu artış, maaş ve ücret artışlarının üzerinde kalarak, özellikle düşük gelirli bireyler için ek bir finansal baskı oluşturdu. Bu durum, tüketicilerin bütçelerini zorlamaya devam ederken, genel ekonomik dengeler üzerinde de etkili olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.