CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in LGS sınavı ile ilgili iddialar üzerinden CHP'ye yönelik açıklamalarına ilişkin, “Üslubu bozuğa tane tane anlatalım. Sınav devam ederken sınavın fotoğrafı bile değil, PDF’leri gruplarda geziniyor. Vaktinde FETÖ üzerinden söylenenlerin bin katını siz yaptınız, bu ülkede toplumun güvendiği bir kurumu tamamen çürüttünüz. Proje okullara tarikat-cemaat hamileri getirdiniz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamalarının yer aldığı videoyu alıntılayarak, şu açıklamayı yaptı:

“14 yaşındaki çocukların bile emeğine göz dikmiş, hayallerini çalmış bir anlayışın bu ülkeye yaptığı kötülükleri asla küçümsemeyin. Üslubu bozuğa tane tane anlatalım. Sınav devam ederken sınavın fotoğrafı bile değil, PDF’leri gruplarda geziniyor. Yüz binlerce aile endişe halinde, bin bir fedakarlıkla büyütmeye çalıştıkları çocuklarının geleceğinden kaygılı. Sınavın 719 birincisi var, tek yanlış ve iki yanlış yapanlar binlerce. Vaktinde FETÖ üzerinden söylenenlerin bin katını siz yaptınız, bu ülkede toplumun güvendiği bir kurumu tamamen çürüttünüz. Proje okullara tarikat-cemaat hamileri getirdiniz. Köklü bir tane kurum bırakmamaya, iyi olan ne varsa yok etmeye yemin etmiş, gencecik insanların geleceğini çalmışsınız.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2025 LGS sınavında 719 öğrencinin tam puan alması üzerine çıkan şaibe iddialarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada “Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar. Pis kokular LGS'den değil CHP'li belediyelerden geliyor” demişti.