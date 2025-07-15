AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemiz yarım asırlık terör boyunduruğundan kurtuldukça her alanda şahlanışa geçecek, ekonomide, savunmada, kalkınmada, güvenlikte iç ve dış politikada yepyeni bir dönem başlayacak. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak. Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak hak ettiği yeri alacaktır” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü anma programı kapsamında TBMM'deki tören salonunda anma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Ateşten gömlek giydiğimiz o imtihan gecesinde olduğu gibi yine güçlü bir şekilde omuz omuza vermiş, birbirimize sıkıca kentlenmiş durumdayız. 15 Temmuz gecesi cesur ve vakur bir tavırla hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran baş verip ama baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren sokakları, caddeleri dolduran geleceğine ve iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma şükran duygularımı ifade ediyorum. Şu gerçeği o gün özellikle tecrübe ettik, İstanbul'da okunan ezanlar, Bursa'da okunan selalar, Üsküp'te Bakü'de yankılandı. Eller Türkiye'nin selameti için kalktı. Dualarıyla direnişimize, gözyaşları ile zaferimize ortak oldular. O gece millet olmanın şuruna bir kez daha erdik. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati 15 Temmuz gecesi bir kez daha anlaşılmıştır.

“Bu millet Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan çıplak ellerin tanklara, uçaklara, bombalara karşı zaferidir. Bu destan kökü bu topraklarda olan cesur insanların ruhuyla birlikte vatanını da satan mankurtlara galip gelişidir. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda ne denli iri, diri, güçlü ve yenilmez olduğumuzun en son örneğidir. Son nefesini 60 bin kilometre ötede vatansız olarak verdikten sonra tam da cibilliyetine yakışır şekilde bir çukura atılan FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla kahramanca direnişiyle darmaduman olmuştur.

‘Bu zorlu sınav tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu’

“FETÖ'cülerin ülkemizi sürüklemek istediği kirli bataklık o gece sabaha kadar verilen kararlı mücadele ile ebediyen kurutulmuştur. Milletimiz, göğsünü kurşunlara siper ederek sadece hain darbeyi boşa çıkarmakla kalmamış aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmüştür. 15 Temmuz gecesi hem devlet hem de millet olarak alnımızın akıyla verdiğimiz zorlu sınav tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. O gece uğradığımız büyük ihanetin tarihimizde bir eşi benzeri daha yoktur. 15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi görür. O gece akı da karası da belli olmuştur.

“Bu milletin öz evlatları asker ünüforması giymiş terörislere geçit vermezken kimileri bu kutlu direnişe 'tiyatro' diyor 'senaryo' diyor ahlaksızca kontrollü darbe iftirası atıyordu. Birileri de güvenli evlerde önlerine konulan keyif kahvelerini yudumlayarak bekle-gör stratejisi izliyordu. Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları; çıplak elleriyle darbeye direnenlerle darbecileri elleri patlayıncaya kadar alkışlayanları, gün vatana sahip çıkma günüdür diye öne atılanlar ile pusuya yatıp kimin kazanacağının hesabını yapanları gördük.

‘Terörden kurtulma mücadelesine güçlü destek vereceğine inanıyorum’

Şundan kimsenin şüphesi olmasın; tüm bunlar milletimizin hafızasında silinmemek üzere yerlerini almıştır. Darbeye alkış tutanlar 15 Temmuz'da yazılan şanlı destana gölge düşürmeye çalışanlar, milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar emin olun daima utançla anılacaklardır. O gece bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanların isimleri de aynı şekilde milletimizin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir. Türk milleti sokakta kahramanca istikbalini savunurken sizler de bu yüce çatı altında demokrasiye sahip çıktınız. Millî mücadele günlerinde olduğu gibi milletin emanetine gölge düşürmediniz. Siyasi parti ayırmaksızın o gece milletin istiklal ve istikbal mücadelesine destek olan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

“Şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Adım adım inşa ettiğimiz terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz yarım asırlık terör boyunduruğundan kurtuldukça her alanda şahlanışa geçecek, ekonomide, savunmada, kalkınmada, güvenlikte iç ve dış politikada yepyeni bir dönem başlayacak. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak. Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak hakettiği yeri alacaktır. TBMM'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine yürekten inanıyorum.”