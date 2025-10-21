CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medyada hakkında yapılan iftira ve hakaret içerikli paylaşımlar için harekete geçti. Gökçen, “Tek tek suç duyurusunda bulunuyorum” diyerek sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, son dönemde sosyal medyada kendisi hakkında yapılan iftira, dedikodu ve hakaret içerikli paylaşımlara karşı sert tepki gösterdi.

Yaklaşık bir buçuk aydır sistematik bir karalama kampanyasına maruz kaldığını belirten Gökçen, bazı sosyal medya kullanıcıları ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Gökçen, yaptığı açıklamada özellikle kadın siyasetçilere yönelik iftira ve hakaretlerin sistematik hale geldiğine dikkat çekti.

“İftiracıların hedefleri belli. Kanserle mücadele eden arkadaşlarıma ve birçok genç kadına yapılan alçakça iftiralarla yıpratmak, kadınların siyasetteki varlığını hedef almak.”

Siyasette kadınların onurlu mücadelesinin bu tarz saldırılarla engellenemeyeceğini vurgulayan Gökçen, “Kadınların özgürce yaşadığı bir gelecek inşa etmek için mücadelemden bir adım geri atmayacağım.” ifadelerini kullandı.

Ailesinin ve yakın çevresinin de hedef alındığını belirten Gökçen, sosyal medya kullanıcılarına yönelik şu ifadeleri kullandı:

“O tweetleri silmeyin, yüreğiniz varsa kastınızı da açık açık yazarak tekrar paylaşın. Yarın mahkemede ‘ben bir şey demedim’ diye savunma yapamayacaksınız. Hepinizle ilgili tek tek suç duyurusunda bulunuyorum.”

CHP’li Gökçen, sosyal medya üzerinden yapılan karalama ve itibar suikastlarına karşı hukuk mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

CHP'li Gökçe Gökçen’in paylaşımı şu şekilde:

Yaklaşık 1 buçuk aydır hakkımda dedikodu, iftira ve aşağılık ithamlarla itibar suikastı yapmaya çalışanlar var. Bunların arasında gazete diyemeyeceğim bir paçavranın haber müdürü de var, masum insanlardan iftiracı yaratmak için borsacılık yapan sözde avukatlar da, dolandırıcılık ve şantaj suçluları da, troller de.

Hayatım boyunca emek vererek mücadele ettim. Partimin gençlik kollarından bugüne, 15 yıldır verdiğim mücadele de, yaptığım çalışmalar da ortadadır. Olduğum yer bir anlam ifade ediyorsa eğer, bunu önce emeklerime, sonra da bu 15 yılın tamamında önce arkadaşım, sonra hayat arkadaşım olan eşime ve yol arkadaşlığı duygusuyla bana destek veren partililerime borçluyum.

İftiracıların hedefleri belli. Aynı kanserle mücadele eden sevgili arkadaşım Gülşah Durbay’la başlattıkları ve birçok genç kadın arkadaşıma yaptıkları gibi alçakça iftiralarla yıpratmak, kadınların siyasette varlığını hedef alarak onuruna saldırmak.

Siyasetin belki de en çirkin yapılan hali, aileyi hedef almak. Bu şekilde insanlıktan çıkanlara tek sözüm var. O tweetleri silmeyin, yüreğiniz varsa kastınızı da açık açık yazarak tekrar paylaşın. Yarın mahkemede “ben bir şey demedim” diye savunma yapabilmek için iğrenç imaların ve ailemi de hedef alan tweetlerin arkasına sığınarak korkaklık etmeyin. Hepinizle ilgili tek tek suç duyurusunda bulunuyorum. Yaşadığınız müddetçe bu alçaklığınızın da peşini bırakmayacağım.

Bu ülkede kadınların özgürce yaşadığı bir gelecek inşa edebilmek için mücadelemden de bir adım geri atmayacağım.