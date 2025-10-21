İstanbul’da yaşayan Buğra B., iki yıl önce evlendiği eşi Ezgi B. hakkında “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle anlaşmalı boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan anlaşmalı boşanma protokolünde, tarafların boşanmayı karşılıklı olarak kabul ettiği, Buğra B.’nin eşi Ezgi B.’ye 550 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Boşanma protokolünde dikkat çeken bir madde ise “kedi velayeti” oldu. Belgede, Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalmasına karar verildiği ve Buğra B.’nin, kedilerin bakımı için on yıl boyunca her üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapacağı hükme bağlandı.

Protokole göre, bu miktar her yıl TÜİK’in belirlediği TÜFE-EFE oranında artırılacak.

Mahkemenin anlaşmalı boşanmayı onaylamasıyla birlikte karar kesinleşti. Böylece, İstanbul’da nadir görülen bir “hayvan velayeti ve bakım nafakası” kararı da resmen kayıtlara geçti.