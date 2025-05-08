Las Palmas ile Rayo Vallecano, La Liga'da karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri açıklandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga'nın 2024-2025 sezonu kapsamında Las Palmas ile Rayo Vallecano, 09 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın saati, yayıncı kanal ve platform bilgileri futbolseverler için açıklandı.

Las Palmas - Rayo Vallecano maçı yayın bilgileri

Maç Las Palmas - Rayo Vallecano
Tarih 09 Mayıs 2025, Cuma
Saat 22:00 (TSİ)
Yayın Kanalları Tuttur TV, S Sport Plus, S Sport
Yayın Durumu Şifreli Yayın
Stadyum Gran Canaria Stadyumu (Las Palmas, İspanya)

Tuttur TV yayın bilgileri

  • Platform: Türksat uydusu ve internet

  • Yayın Durumu: Şifreli (İddaa numaralı kanallar üzerinden erişim)

  • Erişim: Üyelik gerektirir

S Sport Plus yayın bilgileri

  • Platform: Web, mobil, akıllı TV

  • Yayın Durumu: Şifreli

  • Erişim: Dijital üyelik ile izlenebilir

S Sport frekans ve platform bilgileri

Las Palmas - Rayo Vallecano maçı ne zaman?

İspanya La Liga'da heyecan yaratan karşılaşma 09 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.

maçı saat kaçta başlayacak?

Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.

maçı nerede oynanacak?

Las Palmas ve Rayo Vallecano arasındaki mücadele, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak.