Las Palmas ile Rayo Vallecano, La Liga'da karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri açıklandı. İşte detaylar...
İspanya La Liga'nın 2024-2025 sezonu kapsamında Las Palmas ile Rayo Vallecano, 09 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın saati, yayıncı kanal ve platform bilgileri futbolseverler için açıklandı.
Las Palmas - Rayo Vallecano maçı yayın bilgileri
|Maç
|Las Palmas - Rayo Vallecano
|Tarih
|09 Mayıs 2025, Cuma
|Saat
|22:00 (TSİ)
|Yayın Kanalları
|Tuttur TV, S Sport Plus, S Sport
|Yayın Durumu
|Şifreli Yayın
|Stadyum
|Gran Canaria Stadyumu (Las Palmas, İspanya)
Tuttur TV yayın bilgileri
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Platform: Türksat uydusu ve internet
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Yayın Durumu: Şifreli (İddaa numaralı kanallar üzerinden erişim)
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Erişim: Üyelik gerektirir
S Sport Plus yayın bilgileri
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Platform: Web, mobil, akıllı TV
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Yayın Durumu: Şifreli
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Erişim: Dijital üyelik ile izlenebilir
S Sport frekans ve platform bilgileri
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Kablo TV: 240. kanal
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Tivibu: 73. kanal
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Turkcell TV+: 77. kanal
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Vodafone TV: 11. kanal
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Uydu Yayını: Türksat ve internet üzerinden erişim sağlanabilir
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Yayın Durumu: Şifreli
Las Palmas - Rayo Vallecano maçı ne zaman?
İspanya La Liga'da heyecan yaratan karşılaşma 09 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.
maçı saat kaçta başlayacak?
Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.
maçı nerede oynanacak?
Las Palmas ve Rayo Vallecano arasındaki mücadele, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak.