CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “fahiş fiyatı boykot edin” çağrısını tarım sektöründeki artan girdi maliyetleri üzerinden değerlendirdi. Gürer, “Tarımda maliyetlerin yüksekliği nedeniyle gübre ve yem boykot edilirse, tarlada ve hayvancılıkta üretim düşer, bu da daha büyük sorunlara yol açar. Sonuçta vatandaş daha da olumsuz etkilenir.” dedi.

Gübredeki fiyat artışı durdurulamıyor

Gürer, gübre fiyatlarının 2025 yılına zamlarla girdiğini belirterek, 2020 yılında tonu 1.100 TL olan amonyum sülfat gübresinin 9.000 TL’ye, 2.140 TL olan DAP gübresinin 24.700 TL’ye ve 1.860 TL olan üre gübresinin 17.200 TL’ye yükseldiğini ifade etti. Gürer, çiftçilerin bu koşullarda üretim yapmakta zorlandığını ve sahte gübre sorunuyla da mücadele ettiğini söyledi.

Hububat üretiminde düşüş

2024 yılında Türkiye’nin hububat üretiminin %7,5 oranında azaldığını belirten Gürer, buğday üretiminin 1 milyon 200 bin ton, arpa üretiminin 1 milyon 100 bin ton ve mısır üretiminin 900 bin ton gerilediğini vurguladı. Diğer tarımsal ürünlerde de düşüşler yaşandığını ifade eden Gürer, “Bu açık ithalatla kapatılmaya çalışıldı, ancak temel gıda ürünlerinde en az 21 üründe açık devam ediyor.” dedi.

Sebze ve meyve bol, ama rafta ucuz değil

Gürer, 2024 yılında sebze ve meyve üretiminin arttığını, ancak üreticinin kazanç sağlayamadığını belirtti. Sebze üretimi %5,6 oranında artarak 33,5 milyon tona, meyve üretimi ise %2,1 oranında artarak 28 milyon tona yükseldi. Ancak, artan üretim rafta fiyatları düşürmedi ve tüketici yüksek fiyatlarla karşılaşırken üretici zarar etti.

Tarımsal girdi maliyetlerinde yükseliş

Tarımsal girdi maliyetlerinin 2024 yılında artışını sürdürdüğünü söyleyen Gürer, özellikle gübre, enerji ve yem fiyatlarındaki yükselişin çiftçi ve besicilerin maliyetlerini artırdığını ifade etti. TÜİK verilerine göre, tohum fiyatları %55, enerji %16,5, gübre %13,4, tarımsal ilaçlar %22, veteriner harcamaları %60,1 oranında artış gösterdi.