Bornova Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndan Atatürk Mahallesi’ne uzanan bağlantı yolunu yenileyerek yeni yıl öncesinde hizmete açtı.

513 ve 514 sokaklarda modern yol çalışmaları

Bornova Belediyesi’nin gerçekleştirdiği proje kapsamında, 513 ve 514 sokaklardaki bozuk yol betonları kaldırıldı, altyapı yenilendi ve yol 1.5 metre genişletilerek konfor artırıldı. 400 metre uzunluğundaki yol güzergâhına 7 adet su ızgarası yerleştirildi ve güvenlik için 2.5 metre yüksekliğinde istinat duvarı inşa edildi.

Atatürk resimleri ve ışıklandırma ile estetik bir görünüm

İstinat duvarı üzerinde Atatürk resimleri ve özel ışıklandırmalar yer alırken, alan peyzaj düzenlemeleriyle daha cazip hale getirildi. Ayrıca, yol kenarlarına yaşlı vatandaşlar için dinlenme alanları eklendi.

Çevre dostu çözümler: Otopark ve bisiklet rampaları

Yol çalışmaları kapsamında, bisiklet dostu rampalar ve 30 araç kapasiteli bir otopark oluşturularak bölge sakinlerinin günlük hayatına kolaylık sağlandı.

Başkan Eşki: “Yaşam kalitesini artıracak projeler üretiyoruz”

Projenin tamamlanmasının ardından alanda incelemelerde bulunan Başkan Ömer Eşki, özveriyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekibine teşekkür etti. Başkan Eşki, "Bornova’da hem ulaşımı hem de yaşam kalitesini artıracak projelerle halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Atatürk Mahallesi bağlantı yolu, yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda ilçemize estetik bir değer katacak önemli bir eser oldu" dedi.