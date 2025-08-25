CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların borç sarmalında giderek sıkıştığını belirtti. Gürer, “İktidar pembe tablo çiziyor ama veriler karanlık bir tablo gösteriyor. Bankalara, finans kuruluşlarına, TOKİ’ye ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam borç 5 trilyon 176 milyar liraya çıktı. İcra dairelerindeki dosya sayısı ise 24,5 milyona ulaştı” dedi.

İcra dosyaları ve açlık sınırı kritik seviyede

Gürer, vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik tabloyu rakamlarla ortaya koydu. Son bir haftada borç yükünün 82,6 milyar lira arttığını belirten Gürer, “Borçla yaşayan, icra dairelerinin kapısında bekleyen, açlık sınırının altında ezilen bir toplum durumu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Bireysel kredi ve kredi kartı borçları katlanıyor

Bireysel kredilerin 2 trilyon 560 milyar liraya, kredi kartı borçlarının 2 trilyon 457 milyar liraya ulaştığını aktaran Gürer, vatandaşın bankalara olan toplam borcunun 2024 sonuna göre yüzde 27,4 oranında arttığını söyledi.

Batık krediler alarm veriyor

Bankaların icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı alacaklarının 196,9 milyar liraya ulaştığını aktaran Gürer, “Yılın başından bu yana icraya düşen borç miktarı yüzde 76,3 artarak 85,2 milyar liraya yükseldi. Batık kredilerdeki patlama, ekonomik çöküşün en açık göstergesidir” dedi.

TOKİ ve varlık yönetim şirketlerine borç büyüyor

Gürer, vatandaşların TOKİ’ye olan borcunun geçen yıl 70 milyar lira iken bu yıl 80 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerine olan borcun ise 79 milyar liraya ulaştığını belirtti. “Borçlar artık sadece bankalara değil, devlet kurumlarına da yöneliyor. Vatandaş nefes alamaz hale getirildi” dedi.

İcra daireleri dosya yükü altında

2025’in ilk 8 ayında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen dosya sayısının geçen yıla göre yüzde 7,8 artışla 6 milyon 496 bine ulaştığını aktaran Gürer, toplam derdest dosya sayısının ise 24 milyon 450 bin olduğunu ifade etti. “Her dosya bir yıkılan hayatın belgesidir” dedi.

Açlık ve yoksulluk sınırı uçurum yaratıyor

Birleşik Kamu-İş araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 28 bin 444, yoksulluk sınırı ise 87 bin 910 liraya yükseldi. Gürer, “Milyonlarca insan açlık sınırının altında gelirle yaşam savaşı veriyor. Yoksulluk artık istisna değil, toplumun gerçeği haline geldi” dedi.

Özel sektörün dış borcu tehlikeli boyutta

Gürer, Türk lirası üzerindeki yüksek faiz yükünün özel sektörü dış borca mecbur bıraktığını belirtti. Özel sektörün dış borç stokunun 27,8 milyar dolar artarak 286,9 milyar dolara çıktığını ifade eden Gürer, kur riskinin giderek büyüdüğünü söyledi.

Gürer: “Borç düzeninin sonu yok”

Gürer, ekonomik sorunların her geçen gün ağırlaştığını belirterek, “Borçlarla ayakta duran vatandaşın durumu sürdürmesi güçleşti. İcra daireleri dolup taşıyor, açlık sınırı her ay yükseliyor. İktidar halkı borca ve çaresizliğe itti. Bugün yaşanan tablo, derinleşen ekonomik sorunların en çarpıcı resmidir” ifadelerini kullandı.