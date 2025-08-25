Menemen Belediyesi, eğitim yatırımlarına ara vermeden gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Son iki yılda 8 ve 12. sınıf öğrencilerine 20 binden fazla dijital eğitim paketi dağıtan belediye, dershane desteğini evlere taşıdı, YKS harçlarını karşıladı ve ilkokuldan lise son sınıfa kadar kırtasiye desteği sağladı. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara maddi destek sunan belediye, eğitim desteğini yeni dönemde de sürdürüyor.

YKS hazırlığı mezunlar için başlıyor

Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (MEBGEM), şube sayısını üçe çıkararak mezun öğrenciler için YKS hazırlık kursunu açtı. Tamamen ücretsiz olan kursa katılmak isteyen mezunlar, 9 Eylül’de yapılacak sınav için başvurularını sürdürüyor. Başvurular 5 Eylül’e kadar devam ederken, adaylar randevu ve detaylı bilgi için 444 80 08 üzerinden ilgili şubelere ulaşabiliyor.

Başkan Pehlivan’dan destek vurgusu

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, eğitimde fırsat eşitliğine önem verdiklerini belirterek, “Gençlerimizin geleceği, ülkemizin geleceğidir. Anaokulundan üniversite mezunlarına kadar tüm evlatlarımız için en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Mezun öğrencilerimizi de MEBGEM’de YKS’ye hazırlıyoruz” dedi.

Başvuru ve iletişim bilgileri

Kurs kaydı yaptırmak isteyen mezun öğrenciler, Merkez Şube için 200-201, Asarlık Şube için 100 ve Ulukent Şube için 151 dahili numaraları arayarak randevu alabiliyor. Eğitimler, öğrencilerin sınav başarısını artırmak ve üniversiteye hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla planlanıyor.