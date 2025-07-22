CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maaşların alım gücünün son bir yılda altın bazında ciddi oranda düştüğünü söyledi. Gürer’e göre, en düşük emekli maaşı ve asgari ücret nominal olarak artsa da, bu artış reel kayıpları gizlemeye yetmiyor.



Altın bazında maaş erimesi

CHP’li Gürer, asgari ücretteki reel kaybı şöyle özetledi:

“21 Temmuz 2024’te net asgari ücret 17 bin 2 TL idi. Bu miktarla gramı 2.536 TL olan altından 6,7 gram alınabiliyordu. Ancak 21 Temmuz 2025’te ücret 22 bin 104 TL’ye çıktı fakat gram altın 4.409 TL’ye ulaştı. Bugün aynı maaşla yalnızca 5 gram altın alınabiliyor.”

Bu durumun yaklaşık %25’lik bir alım gücü kaybı anlamına geldiğini belirten Gürer, yüksek enflasyonun maaşları hızla erittiğini söyledi.

Emekli maaşında da düşüş var

En düşük emekli maaşının da aynı dönemde altın karşısında değer kaybettiğini ifade eden Gürer, “2024 Temmuz’da 12 bin 500 TL olan maaşla 4,9 gram altın alınabiliyordu. 2025 Temmuz’da maaş 16 bin 881 TL’ye çıkmasına rağmen altın fiyatları nedeniyle bu rakamla yalnızca 3,8 gram altın alınabiliyor,” dedi.

Alım gücü korunamadı

Gürer’e göre maaşlar eski alım gücünü korusaydı, bugünkü altın fiyatı üzerinden asgari ücretin en az 29 bin 540 TL, en düşük emekli maaşının ise 21 bin 598 TL olması gerekiyordu.

Buna göre asgari ücrette 7 bin 436 TL, emekli maaşında ise 4 bin 717 TL’lik bir fark söz konusu.

“Yarı tok yaşıyorlar”

Gürer, maaş artışlarının algı oluşturduğunu ancak gerçekte cebin boşaldığını savundu:

“Yüksek enflasyon ortamında yapılan maaş artışı, cebimize girmeden eriyor. Vatandaş ‘maaşı arttı’ zannediyor ama hayat daha da pahalı hale geliyor.”

Emekli ve asgari ücretlinin artık “yarı tok” yaşadığını vurgulayan Gürer, gıda, kira ve temel giderlerin maaşları ezdiğini ifade etti.

“Sofradaki eksilen lokma konuşulmalı”

Gürer, toplumun büyük bölümünün düşük gelirli olduğunu hatırlatarak, alım gücündeki azalışın ticareti ve sosyal yapıyı da etkilediğini söyledi:

“Yaşam her geçen gün zorlaşıyor. Maaşlar temel ihtiyaçlara bile yetmiyor. Açlık sınırının altında maaşlarla geçinmek mümkün değil.”

Reel ücret önerisi

Son olarak Gürer, ücret artışlarının yalnızca nominal değil, reel değerler üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı:

“Ücret artışları gıdaya, altına ve kiraya karşı alınabilen miktar baz alınarak yapılmalı. Ancak böylece maaşlar gerçek değerini koruyabilir.”