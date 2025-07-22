Başkan Tetik, saha çalışmalarını yerinde inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yeni günün ilk mesaisine belediye ekiplerinin yürüttüğü saha faaliyetlerini inceleyerek başladı. Başkan Tetik, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Dallıca Mahallesi’nde gerçekleştirilen yeşil alan düzenleme ve moloz temizliği çalışmalarını yerinde gözlemledi.

Düzenlemelerin kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Tetik, özellikle yaz aylarında oluşabilecek yangın riski ve çevresel kötü görüntünün önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Çalışmaların hem görsel iyileştirme hem de güvenlik açısından önem taşıdığını vurguladı.

Gezici kreş projesi için hazırlıklar hız kazandı

Başkan Tetik, saha ziyaretleri kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde başlatılan önemli bir projeyi de yerinde inceledi. Özellikle kırsal mahallelerde ve ilçenin büyük pazar alanlarında hizmet vermesi planlanan gezici kreş otobüsü, yakın zamanda faaliyete geçecek.

Yapım aşamasında olan otobüs, çocuklara özel oyun ve etkinlik alanlarıyla donatılıyor. Belediye tarafından görevlendirilecek uzman personel, çocukların güvenliği ve gelişimi için görev alacak.

Proje, kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaşmayı hedefliyor

Başkan Tetik, projenin temel amacını şöyle ifade etti:

“Okul öncesi eğitimin yetersiz olduğu kırsal bölgelerdeki çocuklarımıza ulaşmayı, aynı zamanda pazar alışverişi, sınav gibi nedenlerle çarşıya gelen annelere destek olmayı hedefliyoruz. Gezici kreşimiz, çocukların güvenle bırakılabileceği bir alan olacak.”

Proje kapsamında gezici kreş otobüsü Perşembe günleri Atatürk Parkı önünde hizmet verecek. Anneler, çocuklarını bu güvenli alana bırakarak rahatça alışveriş yapabilecek ya da sınavlarına katılabilecek. Başkan Tetik, projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, süreci heyecanla takip ettiklerini dile getirdi.