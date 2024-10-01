CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında patates sektöründeki sorunları masaya yatırdı. Üreticinin yüksek girdi maliyetleri karşısında mağdur olduğunu belirten Gürer, tüketicinin de yüksek fiyatlarla karşılaştığını ifade etti. Gürer, kamu müdahalesinin şart olduğunu vurgulayarak, “Patates alımına girilmeli, fiyatlar dengelenmeli” dedi.

Patates fiyatlarındaki istikrarsızlık

Gürer, Ankara'da bir marketten aldığı patateslerle düzenlediği toplantıda, üretim fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti. Bir kilo patatesin market fiyatının 13-15 lira arasında değiştiğini, buna karşın tarlada üreticinin maliyetin altında bir fiyatla ürününü satmak zorunda kaldığını vurguladı. "Üretici hasat bittiğinde elinde kalan ürünle karşı karşıya kalacak ve market fiyatları artacaktır," dedi.

Kamu müdahalesi ve planlı üretim

Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çağrısına atıfta bulunarak, kamu kuruluşlarının toplu yemeklerde patates tüketimini artırması gerektiğini belirtti. Ancak bu önlemin yeterli olmadığını söyleyen Gürer, "Kamu eliyle maliyet artı makul kâr ile ürün alımı yapılmalı ve stoklanarak fiyat artışları dengelenmelidir," diye ekledi.

Patatesin küresel önemi

Patatesin dünya genelinde önemli bir gıda ürünü olduğunu vurgulayan Gürer, "Dünya genelinde 380 milyon ton patates üretilmektedir. Türkiye’de ise her bölgede yetiştirilmektedir," dedi. Orta Anadolu ve Ege Bölgesi'nin üretimdeki payına dikkat çeken Gürer, Niğde'nin bu yıl 1 milyon ton üretim hedeflediğini ifade etti.

Üretim sorunları ve iklim değişikliği

Gürer, patates üretiminin artmadığını, yönetilemediğini savunarak, 2023 yılında 5,5 milyon ton patates üretildiğini ve bu yıl 6,5 milyon ton öngörüldüğünü söyledi. Ancak, nüfus artışına rağmen üretimin aynı seviyelerde kalmasının sorun yarattığını belirtti. İklim değişikliğinin de etkisiyle, üretim süreçlerinde ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti.

İhracat olanakları

Gürer, iç piyasayı dengelemek için kamu müdahalesinin yanı sıra, patatesin ihracatına destek verilmesi gerektiğini söyledi. "2019’da patatesin gümrük vergisi sıfırlanmıştı, o dönem yurt dışından ithalat yapılmıştı. İhracat desteklenmeli," diye konuştu.