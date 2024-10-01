Kızıl Goncalar’ın geri dönüşüyle izleyiciler şoke eden sahnelerle karşılaştı. Dizi karakteri Cüneyt’in yaşadığı ağır psikolojik bunalımın, doktoru Levent tarafından “katatoni” ile ilişkilendirilmesi, dizinin takipçilerini meraklandırdı. Peki, katatoni nedir ve Cüneyt’i nasıl etkiliyor?

Katatoni, nöropsikiyatrik bir durum olup kişinin çevresine verdiği tepkilerin aşırı derecede azalması ya da tamamen yok olmasıyla karakterize edilir. Beynin işlevlerinin bozulmasına bağlı olarak, kişi ya çevresine tepkisiz kalır ya da aşırı derecede anormal davranışlar sergiler. Bu durum, hareketlerde donukluk, sessizlik ve çevredeki olaylara tepki verememe ile kendini gösterebilir.

Kızıl Goncalar’da, Cüneyt’in yaşadığı ağır travmanın ardından, doktoru Levent’in “katatoni” teşhisi koyması, karakterin içine düştüğü durumu daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Annesinin ölümüne sebep olduğunu düşündüğü için derin bir suçluluk ve psikolojik çöküş yaşayan Cüneyt, çevresine karşı tamamen tepkisiz hâle geldi. Bu durum, katatoninin temel belirtilerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Katatoninin belirtileri

Levent’in açıklamalarına göre, Cüneyt’in yaşadığı katatoni, dizide şu belirtilerle öne çıkıyor:

Hareketsizlik: Cüneyt, çevresinde olup bitenlere karşı tepkisiz kalıyor.

Sessizlik: Hiçbir şey konuşmadan, düşüncelere dalarak günlerce sessiz kalabiliyor.

Duygusal donukluk: Cüneyt, hislerini ifade edemiyor ve çevresindeki insanlarla bağlantı kurmakta zorlanıyor.

Katatoni ve kişilik bölünmesi arasındaki bağ

Katatoni, bazı durumlarda kişilik bölünmesi gibi diğer psikolojik bozukluklarla birlikte ortaya çıkabilir. Levent, Cüneyt’in bu aşamaya gelmesinin ardında derin bir suçluluk ve travmanın olduğunu belirtirken, katatoninin tedavi edilebilir bir durum olduğunu da ekliyor. Ancak bu tedavi süreci uzun ve karmaşık olabilir.

Katatoninin tedavisi

Katatoni tedavisinde, ilaçlar ve terapiler büyük rol oynar. Cüneyd’in yaşadığı durumun üzerine gitmek, onu bu ruh halinden çıkarmak için dizide Levent'in uyguladığı tedavi yöntemleri izleyicilere yansıtılacak gibi görünüyor.