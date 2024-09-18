CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin çeşitli ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan besicilerle bir araya geldi. Görüşmelerde, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar gündeme geldi. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, maliyet artışları nedeniyle büyük zorluklar yaşadığı vurgulandı.

"Ahırlar Boşalıyor"

Ömer Fethi Gürer, küçük çaplı hayvancılık yapan çiftçilerin hızla sektörden çekildiğini belirterek, "1 ila 10 hayvanı olan ve çiftçilik yapmayanların ahırları boşaldı. Orta ölçekli işletmelerde ise yem fiyatlarının artışı nedeniyle hayvancılığın sürdürülemez olduğunu söylüyorlar. Yem ve faiz oranlarındaki yükseliş, bu sektörü doğrudan etkiledi." dedi. Besici Süleyman Demirtaş ise bu durumu doğrulayarak, "Çiftçilik yapmadan hayvancılıkla ayakta kalmak mümkün değil." ifadelerini kullandı. Demirtaş, bir litre çiğ sütün fiyatının 12 lira olmasına karşın, yarım litre suyun 10 liradan satılmasını "Besicilik yapmayı bırakmamız gerektiği mesajı" olarak yorumladı.

Büyükbaş Hayvan Sayısındaki Düşüş Devam Ediyor

Ömer Fethi Gürer, TÜİK’in yayınladığı 2024 büyükbaş hayvan sayısı istatistiklerine dikkat çekti. Haziran ayında 16 milyon 555 bin olan büyükbaş hayvan varlığının, 2023 Aralık ayına göre yüzde 0,2 azalarak 16 milyon 396 bin başa düştüğünü belirten Gürer, manda sayısının ise yüzde 2 azalarak 159 bine gerilediğini açıkladı. İthalat yapılmasına rağmen büyükbaş hayvan sayısındaki düşüşün devam ettiğine vurgu yapan Gürer, 2020 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon baş sığırın eksildiğini ve bunun ithalata kapı araladığını belirtti.

Yem Fiyatları ve Faizler Besicilerin Belini Büküyor

Besici Süleyman Demirbaş, 2017-2018 yıllarında başladıkları hayvancılık faaliyetlerinin artan maliyetler nedeniyle sürdürülemez hale geldiğini dile getirdi. "2018’de yem torbası 50 lirayken, bugün 600-620 lira arasında. Ayrıca kredi faizleri %5’ten %26’ya çıktı. Bu şartlarda işletmeyi ayakta tutmak çok zor." dedi. Demirbaş, işletmelerinin sürdürülebilirliği için çiftçilik yapmaları gerektiğini belirterek, çiftçilik yapmayan işletmelerin batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Hayvancılıkta Yönetilememe Sorunu

Gürer, yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğini ve ithal hayvan politikalarının ülke hayvancılığına zarar verdiğini belirterek, "1 milyondan fazla ithal hayvan getirildi. Türkiye’nin ithalata bağımlı olmaması, yerli üreticisini desteklemesi gerekiyor. Süt ve et üretiminde yerli üreticilere odaklanılmalı." dedi. Ayrıca, süt fiyatlarındaki baskının, üreticiyi daha da zor duruma soktuğunu dile getirdi.

"Fabrikalar Üreticiyi Tehdit Ediyor"

Besici Süleyman Demirbaş, fabrikaların üreticilere baskı yaptığını ve fazla süt üretimi konusunda uyardıklarını belirterek, "Fabrikalar bize ‘Fazla sütünüzü almayacağız’ diyorlar. Hayvanlarımızı kestirmemizi öneriyorlar. Bu durum sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı.