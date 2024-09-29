Mersin’in Mut ilçesinde CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve beraberindeki iki kişi, Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında tepki gösteren AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'u dövdükleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Mut Belediyesinin 27 Eylül günü düzenlediği 1’inci Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’nin açılışına davetli olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında, yine festivale davetli olarak katılan AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur, tepki gösterdi. Bu sırada aralarında sivil polislerin de bulunduğu kişiler, ayağa kalkan Çopur'u engellemek isteyince arbede yaşandı.

Partililer adliye önüne geldi

Çopur, arbede sırasında darbedildiğini iddia ederek CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve iki kişi hakkında şikâyetçi oldu. Emniyete davet edilen Günay ve beraberindeki iki kişi, gözaltına alındı. Daha sonra üç kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CHP Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Baro Başkanı Gazi Özdemir ve partililer de adliye önüne giderek Günay'a destek verdi.

Savcıya ifade veren Abdurrahman Günay, olay sırasında protokoldeki yerinden bile kalkmadığını belirterek iddiaları reddedip, yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla Çopur hakkında şikâyetçi oldu.

Günay ve beraberindeki iki kişi, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.