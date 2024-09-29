Yaklaşık 2500 kişilik kalabalığa hitap eden İrem Derici, pembe kıyafeti ve enerjik sahne performansıyla dikkat çekti.

Konser boyunca hem yeni hem de eski hit şarkılarını seslendiren İrem Derici, dinleyicilerini coşturdu. Hayranları, şarkıcının sahnedeki enerjisi ve şıklığına hayran kaldı. Derici, performansı sırasında "Aşk yeminimi ancak Brad Pitt bozar" ifadesiyle de dikkat çekti ve esprili bir dille sahnedeki enerjisini artırdı.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Derici, müzik kariyerine dair yeni projelerinden bahsetti. "Yakın zamanda Emrah Karaduman ile bir single çalışmamız olacak. Bir düet yapıyoruz. Şu an çok gizli, olursa süper olacak" diyen şarkıcı, ayrıca yeni albüm çalışmasının 2025'te çıkacağını duyurdu.

Derici, hayranlarına unutulmaz anlar yaşatarak sahnesini tamamladı ve Chamada Beach Club'ta keyifli bir yaz akşamı yaşattı. Şarkıcının enerjisi ve performansı, izleyenlerden tam not aldı.