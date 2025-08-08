İzmir’de taksici esnafının uzun süredir beklediği araç yenileme düzenlemesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Teknik Kurulu’nda gündeme alınan ve kısa süre içinde Genel Kurul’da karara bağlanması beklenen yeni düzenlemeyle ticari taksiler için geçerli olan 9 yaş sınırına 3 yıl ek kullanım hakkı verilmesi planlanıyor. Bu sayede, 2016 model araçlar 2028 yılı sonuna kadar trafikte kalabilecek.

“9+3 Formülü Esnafa Nefes Aldıracak”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, radyo programında yaptığı açıklamada araç yenileme maliyetlerinin yüksek olduğu günümüzde bu formülün esnafa önemli rahatlama sağlayacağını belirtti. Özkan, “Özellikle 2016 model araçların süresi 2028'e kadar uzamış olacak. Bu esnafımız için büyük bir nefes.” dedi.

Araç ve Sahip Değişikliğinde Geçici Esneklik

Yeni düzenlemeye göre 2025 yılı sonuna kadar araç ve sahip değişikliklerinde 9 yaş şartı aranmayacak. Ancak 2026 yılından itibaren yeniden 9 yaş sınırı uygulanacak. Bu nedenle esnafların araç değişikliği için yaklaşık 4 aylık bir fırsatı bulunuyor.

ÖTV Muafiyeti Olmayınca Araç Yenileme Zorlaştı

Özkan, mevcut yönetmelikte ticari araçlarda ÖTV indiriminin uygulanmamasının yenilemeyi zorlaştırdığını vurguladı. Döviz kuru ve enflasyonun yükselmesiyle birlikte esnafın yeni araç alım gücünün azaldığını ifade eden Özkan, “Bu yeni düzenleme mevcut sıkıntılara kısmi çözüm getirecek.” dedi.

Belediye Yönetimine Teşekkür

Esnaf Odası Başkanı, süreçte katkı sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilgili bürokratlara teşekkür etti. Özkan, “Bu süreç boyunca gösterilen yapıcı tutumlar ve çözüm odaklı yaklaşımlar, İzmir’de katılımcı ve anlayışlı belediyeciliğin en güzel örneği oldu.” diye konuştu.

Bakım ve Temizlik Modelden Önemli

Özkan, taksici esnafına araçların modeli kadar bakım ve temizliğinin de önemli olduğunu hatırlattı. “2022 model bir araç bakımsız ve kirliyse yeni model olmasının bir anlamı yoktur. Aracın yolcuya güven ve konfor sunacak şekilde hazır olması esastır.” dedi.