Karakoz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelttiği sorularla, okul kantinlerindeki denetimlerin sıklaştırılmasını ve gıda güvenliğine ilişkin daha etkili önlemler alınmasını talep etti.

37 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'nda eğitim gören 37 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde, öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi. Olayın ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrencilerin aileleri büyük bir endişe yaşarken, Karakoz, bu tür olayların tekrarlanmaması için yetkililerden daha fazla dikkat ve sorumluluk beklediklerini dile getirdi.

“Çocuklarımızın Sağlığı Tehlikeye Atılamaz”

Evrim Karakoz, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığının tehlikeye atılması kabul edilemez. Acarlar Mahallemizde yaşanan elim olay sonucunda 37 öğrencimizin zehirlenmesi bizleri derinden üzmüştür. Şükürler olsun ki sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Ancak, okullarda böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarda sağlıklarının tehlikeye girmemesi için gereken önlemler derhal alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin Artırılması İstendi

Karakoz, okullarda yapılan denetimlerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Acarlar’daki olayın bir an önce soruşturulmasını, bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Okul kantinlerindeki denetimlerin artırılmasını istiyoruz. Gerek Milli Eğitim Müdürlükleri gerekse Tarım Müdürlükleri okul kantinlerinin denetiminden ve orada satılan gıdalardan sorumludur. Bu denetimler daha sık yapılmalı ve ürünlerin güvenliği her aşamada denetlenmelidir" dedi.

CHP’li Karakoz, Bakan Tekin’e Sorular Sordu

Evrim Karakoz, TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti:

Acarlar 60. Yıl Ortaokulu’ndaki gıda zehirlenmesi olayıyla ilgili gerekli incelemeler yapılmış mıdır? İlgililer hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Aydın’daki Bakanlığınıza bağlı okulların kantinleri periyodik olarak denetlenmekte midir? Denetimler hangi sürelerle yapılmaktadır? Zehirlenme olayının yaşandığı Acarlar 60. Yıl Ortaokulu’nun kantini en son hangi tarihte denetlenmiştir? Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmiş midir? Son 1 yılda Aydın’da ve Türkiye genelindeki Bakanlığınıza bağlı okullardaki kantinlerde satılan yiyeceklerden kaynaklı olarak gıda zehirlenmesi vakası yaşanmış mıdır? Yaşanmış ise yıllara göre sayısı kaçtır ve toplam kaç öğrenci etkilenmiştir? Bakanlığınıza bağlı okullardaki kantinlerin işletmecileri ve kantinlerde satılan ürünler hangi kriterlerle belirlenmektedir?

Konunun Takipçisi Olacağını Vurguladı

Karakoz, açıklamasında son olarak, "Bu olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağım. Öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı bir eğitim hayatı geçirmeleri için gereken önlemlerin bir an önce alınmasını talep ediyorum" diye konuştu.