Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ya en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz gönderdi. Bu belediyeler arasında Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: “Gerçekleri ortaya koyuyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik tepkisini dile getirdi. Erdoğan, özellikle CHP'nin kazandığı belediyelerin, SGK'ya olan büyük borçları nedeniyle eleştirilerde bulundu ve belediyelerin borçlarını ödememek için çeşitli stratejiler izlediğini söyledi. Erdoğan, "CHP'li belediyeler çöp toplamıyor, borçlarını ödeyerek hizmetteki aksaklıkları engellemelidir" diyerek, borçların kamuya olan yükünü vurguladı.

SGK borçları ve ilgili yükümlülükler

SGK'ya olan toplam borç, 96 milyar TL'den 160 milyar TL'ye yükseldi. Bu borçların büyük kısmı CHP'li belediyelere ait. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelere haciz uygulama konusunda kararlı olduklarını belirterek, bu konuda atılacak adımların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan: “Çekinmeyeceğiz”

Bakan Işıkhan, TBMM bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, belediyelerin ödemediği prim borçları nedeniyle gerekli tüm işlemlerin yapılacağının altını çizdi.