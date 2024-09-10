İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ahmetli Köyü'nde, 16 yaşındaki Osman Yan’ın intiharı büyük üzüntü yarattı. Dünden akşam saatlerinde meydana gelen olayda, genç bir bireyin hayatını kaybetmesi köyde derin bir üzüntüye neden oldu.

Genç, kendini astı

Torbalı Güncel’in haberine göre, Osman Yan isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kendisini asarak intihar etti. Ebeveynleri tarafından asılı halde bulunan genç, acil olarak sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, Osman Yan’ı hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada şüpheli paylaşım

Osman Yan’ın intiharından önce sosyal medya hesabında “Allah var mı bir bakıcam ben kaçar” şeklinde bir paylaşımda bulunduğu iddia edildi. Bu paylaşım, olayın arkasındaki nedenler hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Adli soruşturma başlatıldı

İntihar olayıyla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Olayın detayları ve intiharın sebepleri hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Osman Yan’ın cenazesi, Adli Tıp Morgu’ndaki işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.