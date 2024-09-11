İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri sonrası, AK Parti ve CHP arasındaki tartışmalar devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın eleştirilerine CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan dikkat çeken bir yanıt geldi. Kılıç, Bursalı’yı "ıstakoz sever" olarak nitelendirirken, Körfez balıklarına olan ilgisini sorguladı.

Körfez kirliliği üzerinden siyaset gerilimi

İzmir Körfezi’nde artan kirlilik ve balık ölümleri, şehirde uzun süredir gündemden düşmüyor. AK Parti kanadı, yerel yönetimi sorumlu tutarken, CHP’den gelen yanıtlar sertleşiyor. Sevda Erdan Kılıç, AK Partili Bursalı’yı hedef alarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını savundu ve hükümeti eleştirdi.

"Istakoz sever Bursalı İzmir'in meselelerine yabancı"

Kılıç, açıklamasında Bursalı'nın İzmir'in yerel sorunlarına popülist yaklaşımlar sergilediğini belirtirken, “Deniz mahsulleri ihtisasını Monaco Yat Kulübü’nde yapan ıstakoz sever Şebnem Bursalı, ne ara mütevazı Körfez balıklarına ilgi duymaya başladı?” diyerek göndermede bulundu. Kılıç, Körfez’deki sorunların büyük bir kısmının Çevre Bakanlığı’nın yetki alanında olduğunu vurguladı.

"İzmir’e ceza, diğer şehirlere hizmet"

Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaptığı iyileştirme çalışmalarına dikkat çekerek, AK Parti hükümetini İzmir’e gerekli desteği vermemekle suçladı. Kılıç, "İzmit Körfezi'ne hizmet giderken, İzmir’e neden engeller çıkarılıyor?" diyerek eleştirilerini sürdürdü.