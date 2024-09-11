İzmir’de gece saatlerinde başlayan ve etkisini zaman zaman artıran sağanak yağış, şehri olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte meydana gelen yağış, yollarda geniş su birikintilerine ve çeşitli aksaklıklara yol açtı.

Bazı araçlar yolda mahsur kaldı

Konak ilçesinin Halkapınar Mahallesi'nde, yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan arterlerde trafik yoğunluğu yaşanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Ev sahipleri zor anlar yaşadı

Menderes ilçesinde de benzer bir durum yaşandı; bazı araçlar suda kalarak ilerlemekte zorlandı. Özdere Mahallesi'nde ise evlerin bodrum katlarını su bastı, ev sahipleri zor anlar yaşadı. Torbalı ilçesindeki organize sanayi bölgesi çevresinde de su birikintileri sürücülere zorluk yaşattı.