CHP İzmir Milletvekili avukat Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından kayıp Narin Güran ile ilgili açıklama yaptı. Kılıç, “Olur böyle vakalar, Türk Polisi yakalar” şeklindeki eski bir sözü hatırlatarak, bu ülkede İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının mevcut olduğunu, ancak günümüzde kayıpların ve adaletin sosyal medya ve televizyon programlarında arandığını belirtti.

Kılıç, Narin Güran’ın 13 gündür kayıp olduğunu ve halen bir iz bulunamadığını ifade etti. Sosyal medya ve #MügeAnlı programı üzerinden umutlu bir bekleyişin sürdüğünü vurgulayan Kılıç, köydeki durumun sessiz olduğunu ve amcanın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini belirtti. “Kalbimiz de dualarımız da Narin ile” diyen Kılıç, sosyal medyada #NarinGüranNerde etiketiyle destek çağrısında bulundu.

“Olur böyle vakalar, Türk Polisi yakalar” diye bir söz vardı eskiden. Hatırlayanlar bilir, ne çok kullanılırdı değil mi?



Bu ülkenin İçişleri Bakanlığı var, Adalet Bakanlığı var ancak artık herkes kayıbı da adaleti de ya sosyal medyada ya #MügeAnlı ‘da arar oldu. #NarinÇocuk’da… — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) September 2, 2024