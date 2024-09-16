CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Avukat Sevda Erdan Kılıç, salçalık domates üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdi. Kınıklı çiftçilerin 1 ay önce fiyat düşüşlerine karşı eylem yaptığını hatırlatan Kılıç, son dönemde artan salça ithalatı söylentilerinin üreticiler arasında büyük huzursuzluk yarattığını ifade etti.

"1 kg domates ile bir bardak çay alınmıyor"

Kılıç, çiftçilerin zor zamanlar geçirdiğini belirterek, “Yerli üreticinin emeğiyle kazanamayanlar yönünü ithalata mı çevirdi? Çiftçilerimiz 1 kg domates ile bir bardak çay bile alamıyor,” diyerek bu durumun üreticiyi topraktan uzaklaştırdığını vurguladı. Kılıç, yerli üreticilerin korunması için acil adımlar atılması gerektiğini söyledi.

CHP milletvekili Kılıç'ın sosyal medyadaki paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Tire’deki ve Kınık’taki çiftçilerimiz de isyan ediyor! Özellikle salçalık domates alımı yapan fabrikaların fiyat düşürmesi sonrası zor zamanlar geçiren Kınıklı üreticilerimiz 1 ay önce eylem yapmıştı. Son zamanlarda salça ithalatının artırıldığına yönelik söylentiler de suyu iyice bulandırmaktadır. Yerli üreticinin domatesinden, salçasından rant elde edemeyenler yönünü ithalata mı çevirdi? Üretici 1 kg domates ile bir bardak çay, bir su bile içemiyor. Bu uygulamalar üretime yönelik umudu tamamen tüketmekte, çiftçileri topraktan uzaklaştırmaktadır! Çiftçilerimize bu kötülüğü yapmayın!"

⚠️ Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Tire’deki ve Kınık’taki çiftçilerimiz de isyan ediyor!



🥫 Özellikle salçalık domates alımı yapan fabrikaların fiyat düşürmesi sonrası zor zamanlar geçiren Kınıklı üreticilerimiz 1 ay önce eylem yapmıştı. Son zamanlarda salça ithalatının… — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) September 16, 2024