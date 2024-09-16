Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu tespit edildi. Cesedi bulan belediye işçilerinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şahsın oğlu O.Doludeniz gözaltına alındı.

Oğlu itiraf etti

Olay, Ustalar Mahallesi'ndeki bir çöp dökme alanında meydana geldi. Bidon içinde ayakları bağlı bulunan cesedin kimliğini belirlemek için yoğun çaba harcayan polis, ölen kişinin Anamur’da oğlu O.Doludeniz ile yaşayan Selahattin Doludeniz olduğunu ortaya çıkardı. O.Doludeniz, babasıyla arasının bozuk olduğunu ve babasını evde ölü bulduktan sonra cesedi bidona koyarak ticari taksiyle çöp alanına bıraktığını itiraf etti.

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir delici ya da kesici iz bulunmadı. Kesin ölüm nedeni, adli tıp incelemesinin ardından netleşecek.