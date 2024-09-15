CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa ile ilgili yorumlarına karşı sert bir yanıt verdi. Kılıç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Anayasa'nın ilk üç maddesinin ülkenin temel değerleri olduğunu vurguladı.

"Hodri meydan!"

Kılıç, "Anayasa’nın 1’inci, 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile sorunu olmayanın 4’üncü madde ile zaten sorunu olmaz. Bu maddeler, Cumhuriyetimizin temel taşlarıdır ve kimse bu taşları yerinden oynatamaz!" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Hele ki bir Hizbullahçı artığı istedi diye bu millet değerlerinden vazgeçmez! Atatürk’ü ve Cumhuriyeti bu milletten silemezsiniz. Hodri meydan!" diyerek, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkacaklarının altını çizdi.