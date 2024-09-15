Fethiye'nin Kızılada açıklarında su alan bir tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Su alan tekneye acil müdahale

Olay, Fethiye'nin Kızılada açıklarında meydana geldi. Seyir halindeyken su almaya başlayan ve 24 metre uzunluğunda olan tekne, içinde bulunan 3 kişiyle birlikte tehlikeye düştü. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, durumu fark ederek hızla harekete geçti.

Onarım ve güvenli iskelenme

Kurtarma ekipleri, teknede gerekli onarımları gerçekleştirdikten sonra tekneyi güvenli bir şekilde tahliye etti. KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenen tekne, Karagözler bölgesine emniyetle yanaştırıldı.