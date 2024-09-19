Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Korcan Uçman, 19 Eylül Gaziler Günü'nde anlamlı bir açıklama yaptı. Uçman, gazilerin ülkenin bağımsızlığı için verdiği mücadelelerin her daim milletin gönlünde yaşayacağını belirtti.

"Bizlere güç katıyor"

Uçman, açıklamasında gazilerin taşıdığı değere dikkat çekerek, onların cesaretlerinin bugünkü nesillere güçlü bir gelecek inşa etme sorumluluğu yüklediğini ifade etti. “Gazilerimizin cephelerde gösterdiği cesaret, bugün bizlere daha güçlü bir gelecek kurma sorumluluğu aşılıyor. Mücadeleleri her daim yol göstericimiz olacaktır” dedi.

"Gazilerimizin hikayeleri yaşamalıdır"

Uçman, gazilerin fedakarlıklarının genç kuşaklara aktarılmasının önemine de değindi. “Onların hikayeleri, tarihimize ve kültürümüze ışık tutmakta. Gençlerimize, vatanseverliğin ve kahramanlığın ne demek olduğunu öğretmek bizim görevimizdir. Şehitlerimiz gibi gazilerimizi de unutmamak, bağımsızlığımızın bedelini anlamamız açısından büyük önem taşır” diye konuştu.

"Gazilerimize destek olmak toplumsal sorumluluktur"

Uçman, gazilerin yaşamlarının her açıdan desteklenmesi gerektiğini vurgularken, yerel yönetimlerin bu konuda daha fazla adım atması gerektiğini belirtti. “Gazilerimizin ihtiyaçlarına duyarlı olmalı, onları toplum içinde yalnız bırakmamalıyız. Onların sesini her zaman duyurarak geçmişle bağımızı güçlendirmeliyiz” diye aktardı.

"Tek yürek olalım"

Son olarak Uçman, Gaziler Günü vesilesiyle tüm gazilere minnet duygularını iletti ve topluma birlik çağrısı yaptı: “Bu özel günde, dayanışmanın ve saygının önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gazilerimize olan minnetimizi ifade ederken, tek yürek olmayı unutmamalıyız. Onlar, bu toprakların gerçek sahipleridir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun!”