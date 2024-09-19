Fransız ekibi Lille ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Yusuf Yazıcı, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibi tarafından talip olunan milli futbolcu, Türkiye'den gelen teklifleri reddetti. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'da kalma hedefi doğrultusunda, henüz beklediği teklifi almadığı aktarıldı.

Hala Avrupa'da kalma şansı var

27 yaşındaki futbolcunun menajeri Cihan Yazıcı, daha önce yaptığı açıklamada Yusuf’un kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini vurgulamıştı. Yazıcı’nın, transfer dönemi kapanmış olmasına rağmen serbest statüde bulunması nedeniyle hala Avrupa'dan bir kulüple anlaşma şansı var.

Haberde, Yusuf Yazıcı’ya İtalya, İspanya ve Fransa’dan teklifler olduğu belirtilirken, milli futbolcunun yakında yeni takımına katılmasının beklendiği ifade edildi.