Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesinde, halkın dini inanç ve duygularını istismar ederek maddi kazanç sağladığı belirlenen 9 kişiye yönelik polis operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.



İnanç sömürüsüyle 217 kişiyi dolandırdılar

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, “muskacı” ve “üfürükçü” olarak tanınan kişilerin; eşler arası sorunları çözme, psikolojik rahatsızlıkları giderme, sevgili bağlama ve büyü yapma vaadiyle toplam 217 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

126 mağdurun Kütahya'dan, 91’inin ise farklı illerden olduğu tespit edildi.

Paralar, muskalar ve büyü notları ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen 25 kitap, çeşitli büyü notları, 257 muska, 8 ajanda, kurusıkı tabanca, 2 bilgisayar, 12 cep telefonu ve dijital materyaller bulundu.

Ayrıca 6 bin 240 dolar, bin 965 euro ve 209 bin 250 TL nakit para ile 267 banka dekontuna el konuldu. Şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan yaklaşık 1,5 milyon TL’ye de bloke konuldu.

5 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 9 kişiden K.G., N.G., N.K., E.K. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.Y. ve M.A.A. hakkında adli kontrol uygulandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, halkı dini ve manevi değerleri istismar eden kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.