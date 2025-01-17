Avrasya Tüneli, sekizinci yılında şirketin garanti edilen araç sayısını aşmasına rağmen, döviz bazlı geçiş ücretlerindeki fark nedeniyle hazine tarafından işletmeci firmaya 2 Milyar 800 Milyon TL ödeme yapıldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat tarafından gündeme taşınan bu ödemeler, geçiş ücretinin döviz kuruna bağlı artışıyla daha da dikkat çekici hale geldi.

2024'te 128 TL fiyat farkı hazineden

Mahir Polat, Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretinin sözleşme gereği 208 TL olması gerektiğini ancak uygulanan ücretin 80 TL'de tutulduğunu belirtti. Bu fark nedeniyle, geçiş yapan her araç için hazine tarafından 128 TL ödeme yapıldı. 2024 yılı boyunca gerçekleşen bu ödeme toplamda 2 Milyar 800 Milyon TL'ye ulaştı.

Avrasya Tüneli geçiş ücretine %325 zam

Son zamla birlikte Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti 225 TL'ye yükselmiş olsa da, Polat bu zamların yeterli olmadığını ve hazinenin hâlâ büyük miktarda ödeme yapmak zorunda kaldığını vurguladı. Geçiş ücretinin döviz kuruna endeksli olması nedeniyle, vatandaşın omzunda büyük bir yük olduğunu ifade etti.

8 yılda toplam 8 milyar 216 milyon TL ödeme

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, tünelin faaliyete geçtiği 8 yıl boyunca toplamda 8 Milyar 216 Milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı. Garanti edilen araç sayısı 25 Milyon 888 bin iken, gerçekleşen geçişler 29 Milyon seviyesine ulaştı. Ancak buna rağmen, döviz bazlı fark nedeniyle hazine ödemeleri devam ediyor.

Fark ödemeleri devam ediyor

Benzer bir durum Osmangazi Köprüsü için de geçerli. Günlük 40 bin araç garantisi olan köprüden 53 bin araç geçiş yapmasına rağmen, 2024 yılı sonunda hazine 15 Milyar TL fark ödemesi yapacak. Polat, geçiş ücretinin 35 Dolar + KDV olduğunu belirterek, sürücülerin bu ücretin sadece 22 Dolar'ını ödediğini, kalan 32 Dolar'ın ise hazine tarafından karşılandığını ifade etti.