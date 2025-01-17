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Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen deliller ve detaylı bilgilere ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratarak tehdit yoluyla haksız kazanç sağladıkları ve nitelikli yağma suçlarını örgütlü bir şekilde işledikleri tespit edilen 19 şüpheli hedef alındı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 18'i yakalandı.

İzmir'in Tire ilçesinde organize suç örgütlerine yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuoyunda 'Kıranlar' adıyla bilinen suç örgütünü çökertmek amacıyla 14 Ocak'ta kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

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