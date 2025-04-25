CHP'li Tanal'ın Anıtkabir yürüyüşünde TIR'a tırmandığı anlara Şenol Aslanoğlu'ndan dikkat çeken "We have Tanal" yorumu geldi.

CHP Tanal’ın TIR’a tırmandığı görüntülere Şenol Aslanoğlu’ndan tebessüm ettiren yorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Anıtkabir yürüyüşünde dikkat çeken bir an yaşandı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yürüyüşü engellemek amacıyla yerleştirilen barikatları penseyle açtıktan sonra, polis tarafından getirilen TIR'a tırmandı. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

CHP, yürüyüşü Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e gerçekleştirmek istemişti. Ancak Ankara Valiliği, miting yasağı gerekçesiyle etkinliğe izin vermedi. Buna rağmen CHP’li isimler yürüyüş çağrısını sürdürdü.

“We have Tanal” yorumu gündem oldu

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere binlerce yorum gelirken, en dikkat çekeni CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’ndan geldi. Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tanal’ın TIR’a tırmandığı görüntüyü alıntılayarak “We have Tanal, they don’t (Bizim Tanal’ımız var, onların yok)” ifadelerine yer verdi.

Aslanoğlu’nun paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı ve esprili bir siyasi mesaj olarak değerlendirildi. Tanal'ın eylemi bazı kesimlerce "direnişin sembolü" olarak yorumlanırken, görüntüler gün boyunca gündemdeki yerini korudu.

Yürüyüşe izin verilmedi, ancak mesaj verildi

CHP’li yöneticiler, yürüyüş yasağına rağmen Anıtkabir çevresinde toplanarak açıklamalarda bulundu. CHP yönetimi, yasağın demokratik hakların kısıtlanması anlamına geldiğini savundu. Parti yetkilileri, yürüyüş engelinin "toplumu susturma girişimi" olarak değerlendirilmesini istedi.