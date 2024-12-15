Ankara’nın Mamak ilçesinde, sahipsiz hayvanların bulunduğu barınakta aç kalan köpeklerin birbirlerini parçaladığı iddiaları üzerine yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

Ankara'nın Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde, Mamak Belediyesinin sorumluluğunda bulunan Kutludüğün Hayvan Barınağı’nda, aç bırakılan köpeklerin birbirlerini parçaladığı iddia edildi. İddialar üzerine yurttaşlar harekete geçti. Yaklaşık 50 yurttaş barınağa gelerek, yetkililerle görüşüp duruma tepki gösterdi.

Belediye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve emniyete bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimi (HAYDİ) ekibi gönderildi. Güvenlik görevlileri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, barınağa giren yurttaşlar olaysız bir şekilde barınaktan çıktı.

Öte yandan, olayla ilgili Ankara Valiliği tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"Beraber çalışabilecek bir protokol anlaşması yapacağız"

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir hayvan barınağına gelerek açıklamalarda bulundu.

Özdemir, barınakla ilgili bir soruşturmanın da başlatıldığını söyleyerek, “Burada bir tahkikat başlatıyoruz. Hangi hayvan ne zaman alınmış? Kilogramı nedir? Ne kadar mama gelmiş? Kaç hayvan kapasitesi var? Kaç kişi çalışıyor? Bunların hepsinin tahkikatı yapılacak. Ayrıca, burada bu barınakla beraber çalışabilecek bir protokol anlaşması yapacağız. Hayvanseverlerimiz böylece bu hayvanların neler yaşadığını neyle beslendiğini ve nasıl tedavi edildiğini istediği saat istediği gibi görecek. Hatta yanlış olan eksik olan bir şey varsa da raporlayabilecek. Biz artık hayvanseverler, derneklerle beraber protokol hazırlayıp beraber çalışacağız” dedi.

Mamak Belediye Başkanından açıklama

Mamak Belediyesi, olayla ilgili olarak, barınakta görevli personel hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, “Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nde yaşanan durum karşısında büyük bir üzüntü ve endişe duyduğumu belirtmek isterim. Bir hayvansever olarak bu görüntülerden derin bir üzüntü yaşadım ve hemen tahkikat başlattım. Bu süreçte, görev ihmalinde bulunan, art niyetli hareket eden veteriner hekimler veya barınak çalışanlarının görevden alınacağını bilmenizi isterim” dedi.